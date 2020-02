Ab Montag, 17. Februar 2020, wird im Auftrag

der ELE Verteilnetz GmbH in der Europastraße

in Höhe des Kreisverkehres Ostpreußenstraße im Stadtteil Bulmke-Hülle eine neue

Stromleitung verlegt.



Hierzu wird eine Einbahnstraße in der Europastraße kurz vor dem Kreisverkehr Ostpreußenstraße in Fahrtrichtung Ostpreußenstraße eingerichtet.

Demzufolge ist für den Ausführungszeitraum dieser Arbeiten die Einfahrt von der Ostpreußenstraße in die Europastraße nicht möglich.

Eine entsprechende Umleitung wird ausgeschildert. Die Arbeiten werden insgesamt voraussichtlich drei Wochen dauern.