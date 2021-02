Gelsenkirchen. Was passiert in der Entwicklung meines Kindes, wenn es zurzeit keine Kontakte mit anderen Kindern hat? Wie kann ich mich aktuell mit anderen Eltern austauschen? Wie kann ich mein Kind auch jetzt bestmöglich auf die Eingewöhnung in die Kita vorbereiten?

Genau für diese und viele weitere Fragen gibt es am 23. Februar und am 09. März 2021 jeweils um 20:00 Uhr den neuen Onlinetreff der Familienförderung für Eltern ohne Betreuungsplatz.

Das Angebot ist kostenlos und eine Teilnahme ist nach Anmeldung im Familienbüro unter 0209 / 169 - 69 00 ab sofort möglich.

Geleitet wird das Angebot von einer Kindheitspädagogin und einer Sozialpädagogin. Diese wollen die Sicht der Eltern auf das Kind auch bewusst um lösungsorientierte Blickwinkel erweitern und so Eltern weiteres Werkzeug an die Hand geben, ihre Kinder effektiv in deren Entwicklung zu fördern. Damit ein reger Austausch untereinander möglich ist, findet diese Veranstaltung online als Videokonferenz statt. Eltern benötigen lediglich ein internetfähiges Endgerät mit Kamera und Mikrofon, etwa ein Smartphone oder Tablet.