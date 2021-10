Die Stadt Gelsenkirchen und das Generationennetz Gelsenkirchen e.V. arbeiten zurzeit am neuen Masterplan „Gut älter werden in Gelsenkirchen 2030“. Wie gewohnt geschieht dies unter Einbezug derer, um die es geht. Eine Möglichkeit der Mitwirkung ist die Teilnahme an der Umfrage Gut älter werden in Gelsenkirchen 2030. Seit ihrem Start Anfang Oktober haben schon zahlreiche Bürger*innen ihre Ideen, Bedürfnisse, Anregungen und Einschätzungen rund um das Thema eingebracht. Vielen Dank an alle Bürger*innen die schon mitgemacht haben. Um noch möglichst vielen die Gelegenheit zur Teilnahme zu geben, wird die Fragebogenaktion um zwei Wochen, bis zum 31. Oktober, verlängert.



Die Teilnahme ist freiwillig, anonym und kann sowohl digital als auch in Papierform erfolgen. Online gelangen Sie zur Umfrage per QR-Code oder Link:

https://survey.lamapoll.de/Masterplan_Seniorenarbeit2030-1

Wer sich mit dem Fragebogen in Papierform beteiligen möchte, kann diesen in allen Infocentern und Außenstellen des Generationennetzes sowie an den Standorten der Nachbarschaftsstifter*innen erhalten. Ebenso kann der Frageogen telefonisch über das Service-Telefon 0209 169-6666 (Mo.-Fr. 10:00-16:00 Uhr) oder per E-Mail an info@generationennetz-ge.de mit dem Stichwort Fragebogen Masterplan angefordert werden. Die Adressen der Anlaufstellen können der Homepage www.generationennetz-ge. de oder der aktuellen Ausgabe des Ratgebers „Älter werden in Gelsenkirchen“ entnommen werden.

Helfen Sie mit, dass Gelsenkirchen sich auch für das nächste Jahrzehnt in Sachen Älterwerden gut aufstellt.