Die Wochenmärkte in Buer und Heßler werden wegen des Feiertages Fronleichnams am Donnerstag. 04. Mai. 2021 in Buer und Heßler auf Mittwoch. 03. Mai. 2021 vorgezogen

Verkaufszeit am 2. Juni wie gewohnt von 8:00 bis 13:00 Uhr