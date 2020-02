Am Samstag. 29. Februar. und am Sonntag. 01. Marz. 2020 findet in der Zeit von 11:00 bis 18:00 Uhr bei Automobile Basdorf Alfred – Zingler – Straße 3 in Gelsenkirchen ein Frühlingsmarkt statt.



Über 40 Aussteller bieten Kunst, Kreativ, Wolle, Handwerk, Steinarbeit, Ruhrpott Artikel, Holz, Dekoration Lampen und vieles mehr.

Für das Leibliche Wohl ist bestens gesorgt.

Eintritt frei.