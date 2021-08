Gelsenkirchen. Oberbürgermeisterin Karin Welge hat heute durch ggw-Geschäftsführer Harald Förster symbolisch den Schlüssel zum Schulgebäude an der Caubstraße überreicht bekommen. Pünktlich zum Ende der Sommerferien konnten die Arbeiten zum Umbau des Gebäude Caubstraße zu einer Grundschule zum Abschluss gebracht werden. Die vormals als Wohnstandort genutzte ggw-Liegenschaft ist sehr kurzfristig in Schulraum für die Primarstufe gewandelt worden. Der Bereich wird als Ausweichmöglichkeiten für die Zeit des Um- und Ausbaus der Grundschule Kurt-Schumacher-Straße genutzt. Die ersten Schulkinder haben ihre Schule direkt nach den Sommerferien erobert.



Gelsenkirchens Oberbürgermeisterin Karin Welge: „Ich möchte mich ausdrücklich bei der ggw bedanken, die es geschafft hat, uns in so kurzer Zeit den dringend benötigten Schulraum zur Verfügung zu stellen. Bei den rasant wachsenden Schülerzahlen bleibt uns auch nur wenig Zeit, um allen Kindern in unserer Stadt eine gute Bildungslandschaft bieten zu können. Parallel arbeiten wir gemeinsam mit der ggw ja auch an unserer Neubauoffensive. Den Schülerinnen und Schülern wünsche ich eine schöne Zeit und gutes erfolgreiches Lernen an diesem Standort.“

„Mit dem Umbau der nicht mehr zeitgemäßen Gebäude konnten wir für die GGS Kurt-Schumacher-Straße 148 übergangsweise einen Ausweichstandort schaffen, der eine gute Betreuung der Schulkinder ermöglicht“, so Harald Förster (Geschäftsführer der ggw). „Der Standort weist aus Sicht der ggw eine gute Eignung als Ausweichmöglichkeit auf; zum einen, da sich die Gemeinschaftsgrundschule Kurt-Schumacher-Straße in unmittelbarer Nähe, ca. 200-250 m Luftlinie, befindet, zum anderen, da die bauliche Ausgangssituation angesichts der ehemaligen schulischen Nutzung einen zügigen Umbau ermöglicht hat. Außerdem bietet der Standort den zusätzlichen Vorteil, dass bereits eine Einfeldsporthalle vorhanden ist.“

Die vorläufig geplante Nutzungsdauer wird sich voraussichtlich auf ca. drei Jahre erstrecken, bis die Ergänzungsbauten an der GGS Kurt-Schumacher-Straße verfügbar sind.

Oberbürgermeisterin Karin Welge erhielt am Montag. 23. August. 2021 durch ggw-Geschäftsführer Harald Förster (rechts) symbolisch den Schlüssel zum Schulgebäude an der Caubstraße überreicht bekommen.

Foto: _Stadt Gelsenkirchen

hochgeladen von Heinz Kolb (SPD

Insgesamt realisiert wurden acht Klassenräume, vier Mehrzweckräume sowie vier Gruppenräume. Darüber hinaus wird der Schulhof neugestaltet, hierbei soll auch bereits der Anteil der versiegelten Flächen verringert werden. Die abschließenden Arbeiten auf dem Schulhof finden voraussichtlich in den Herbstferien statt, um einen störungsfreien Betrieb der Grundschule gewährleisten zu können.

Die Sanitäranlagen wurden komplett neu erstellt, Fenster zum Teil – sofern veraltet – ausgetauscht und dezentrale Lüftungsanlagen in die Räume eingebaut. Weiterhin erfolgte eine Erneuerung der Elektroanlagen sowie eine brandschutztechnische Ertüchtigung des Gebäudes u. a. durch Ersatz der Türen durch Brandschutztüren.

Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie wurden alle Klassenräume mit einer Lüftungsanlage ausgestattet. Diese Anlagen sind in der Lage, die Luftmengen in den Klassenräumen bis zu sechs Mal in der Stunde vollständig auswechseln. Das Dauerlüften in den Klassenräumen durch die Öffnung der Fenster ist nicht erforderlich. So haben alle Schülerinnen und Schüler ausreichend Ruhe und frische Luft zum Lernen.