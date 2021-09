Gelsenkirchen. Die Stadtbibliothek Gelsenkirchen freut sich sehr, wieder zahlreiche Veranstaltungsreihen in den verschie-denen Standorten anbieten zu können.

So starten ab sofort wieder die Handarbeitsgruppen bei guter Laune und einem Pläuschken in den Stadtteilbibliotheken Buer und Horst sowie in der Zentralbibliothek:

„GE-nadelt“ in der Stadtteilbibliothek Buer, jeden vierten Donnerstag im Monat, nächster Termin 23. September von 15:00 bis 17:00 Uhr.

„Strickliesel & Co“ in der Stadtteilbibliothek Horst, jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat, nächster Termin 16. September von 14:00 bis 16:00 Uhr.

„Masche um Masche“ in der Zentralbibliothek im Bildungszentrum, jeden zweiten und vierten Freitag im Monat, nächster Termin 24. September von 14:30 bis 16:30 Uhr.

Zum Vorlesen mit Kamishibai, dem japanischen Erzähltheater, und einer kleinen Bastelaktion im Anschluss laden jeden zweiten Donnerstag die Stadtteilbibliothek Horst und die Stadtteilbibliothek Buer Kinder von zwei bis sechs Jahren ein. Der nächste Termin ist an beiden Standorten der 23. September ab 16:30 Uhr.

Bei „Fun4Buer“, dem Treff für Kinder ab 6 Jahren, wird es in der Stadtteilbibliothek Buer an jedem letzten Dienstag von 16:30 bis 17:30 Uhr kreativ in lustiger Runde. Nächster Termin ist der 28. September.

Die Stadtteilbibliothek Horst lädt jeden zweiten und vierten Mittwoch zum „Interkulturellem Sprachcafé“ ein, nächster Termin ist der 22. September von 9:30 Uhr bis 11:30 Uhr. Angesprochen sind Frauen sowohl mit geringen als auch mit guten Deutschkenntnissen, um sich in gemütlicher Runde auszutauschen. Kinder unter 3 Jahren dürfen mitgebracht werden.

Ab 15. September treffen sich von 10:00 bis 12:00 Uhr wieder Seniorinnen und Senioren in der Stadtteilbibliothek Horst. Jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat kann hier in gemütlicher Runde gespielt werden. Zeitgleich besteht die Möglichkeit zur Beratung durch die Seniorenvertreterin.

In der Reihe „Debüt im Schloss“ werden sich nun wieder einmal monatlich Autorinnen und Autoren aus Gelsenkirchen und der Region in der Stadtteilbibliothek Horst präsentieren. Nächster Termin ist eine Lesung mit Musik am Freitag, 24. September um 19:00 Uhr mit Jenny Canales und anderen.

Der Eintritt beträgt 5 Euro bzw. 2,50 Euro ermäßigt für Schülerinnen, Schüler, Studierende, GE-Pass-Inhaberinnen und –Inhaber sowie Kundinnen und Kunden der Stadtbibliothek mit gültigem Ausweis.

Bei allen Veranstaltungen ist für Erwachsene einer der G-Nachweise erforderlich. Der Eintritt ist frei – außer beim „Debüt im Schloss“.

Für Infos und Anmeldung sind die Standorte folgendermaßen erreichbar:

Stadtteilbibliothek Buer im Linden-Karree, Hochstraße 40-44 (Eingang Luciagasse), 45894 Gelsenkirchen, Telefon 0209 169 4378,

Stadtteilbibliothek Horst in der Vorburg, Turfstraße 21 (Navigationsadresse: An der Rennbahn 5), 45899 Gelsenkirchen, Telefon 0209 169 6126,

Zentralbibliothek im Bildungszentrum, Ebertstraße 19, 45879 Gelsenkirchen, Telefon 0209 169 2819.