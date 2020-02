Der Musiker, Radiomoderator und Autor Danko Rabrenović geht wieder auf Tour. Am Freitag, 28. Februar 2020, macht er unter dem Titel „Solo & Allein“ Halt im Kulturraum „die flora“.

Der Ex-„Balkanizer“ (Buchuntertitel: „Ein Jugo in Deutschland“) will als Geschichtenerzähler und Performer eine neue Form finden, die irgendwo zwischen Konzert, Lesung, Stand Up und Kabarett liegt. Die Form ändert sich, seine Themen bleiben: Sprache, Exil, Identität, Kulturschocks, Heimatgefühle, Nationalismus, Integration, Migrationshintergrund und ähnliche Krankheiten. Zur Veranstaltung laden der Kulturraum „die flora“ und das Referat Zuwanderung und Integration der Stadt Gelsenkirchen gemeinsam ein.

Danko Rabrenović wurde in Zagreb geboren, wuchs in Belgrad auf und lebte als Kind mit seinen Eltern drei Jahre in Peking. Kurz nach Ausbruch des Jugoslawien-Krieges kam er nach Deutschland. Er moderierte von 2005 bis 2016 die Kultsendung „Balkanizer“ auf WDR Funkhaus Europa. Seit Januar 2017 moderiert er beim Nachfolgesender WDR COSMO. 2018 feierte er das 15-jährige Bühnenjubiläum mit seiner Ska-Punk Band Trovači.