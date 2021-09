Am Samstag. 04. September. 2021 findet in der Zeit zwischen 10:00 und 18:00 Uhr auf der Essener Straße in Horst zum 11. Mal die Mobilitätsshow statt.

Nach der Corona-Pause hat man sich entschlossen die Mobi-Show erneut auf der Essener Straße in zu präsentieren“, so Bernd Strickling, Vorsitzender der Horster Werbegemeinschaft, und Organisator Marlo Zurhausen.

Bezirksbürgermister Joachim Gill und Bernd Strickling werden um 10:00 den Startschuss für die Mobi – Show geben. Alle Autohändler bringen ihre aktuellen Fahrzeuge des Jahres 2021 nach Horst.

Die Horster Geschäfte haben geöffnet.

Zu einem der Höhe Punkte zählt die große Sonderimpfaktion des Impfzentrums Gelsenkirchen in Kooperation mit uns sowie der Horster Werbegemeinschaft und der Mobilitätsshow Horst statt, in der Zeit von 11:00 bis 18:00 Uhr vor der Horster Sparkasse Essener Straße 7.

Alle Impfwilligen ab 16 Jahren können sich mit BioNtech impfen lassen.

Der Vorstand des SV Horst 08 ruft alle Mitglieder und Mitbürger*innen auf, sich impfen zu lassen. Der komplette Vorstand ist geimpft und möchte daher als gutes Beispiel vorangehen!

Impfen rettet Leben.

„Wir hoffen auf eine hohe Impfquote am Samstag“ so der Vorstand des SV Horst – Emscher o8.

Lasst Euch impfen!

Mitzubringen ist der Personalausweis, Krankenkassenkarten und ein Impfausweis wären hilfreich.