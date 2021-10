GE. Zwei Gesundheitsworkshops der Volkshochschule Gelsenkirchen nehmen zum einen den weiblichen Beckenboden und zum anderen den Nacken-Schulter-Kiefer-Bereich in den Blick.

Am Samstag, 23. Oktober, geht es von 10 bis 16 Uhr um den gesunden Beckenboden, der ein fundamentaler Muskel im Körper ist. Er sorgt für eine aufrechte Haltung, stützt die inneren Organe, sorgt für Kraft, Stärke und Vitalität. Das Seminar richtet sich an Frauen jeden Alters und beinhaltet Wahrnehmungs-, gezielte Kräftigungs- und Entspannungsübungen sowie Atemtechniken.

Am Sonntag, 24. Oktober, stehen von 10 bis 16 Uhr Nacken, Schulter und Kiefer und deren gegenseitige Beeinflussung im Zentrum des Seminars. Wahrnehmung, Loslassen, Lockern, Mobilisieren, die Erkennung muskulärer Dysbalancen sowie Einblicke in die Anatomie helfen, Problemen in diesem sensiblen Bereich des Oberkörpers vorzubeugen und Verspannungen zu lösen.

Beide Workshops finden im Lindenkarree, Hochstraße 40-44, in Gelsenkirchen-Buer statt und kosten jeweils 27,50 Euro (ermäßigt 19,40 €). Eine Anmeldung unter www.vhs-gelsenkirchen.de ist erforderlich.