Am Freitag, 22.Oktober. 2021, feiert die Ev. Jugend der Epiphanias-Kirchengemeinde im Jugendtreff Paule an der Industriestraße 38 ein Halloween Party.

Alle Kinder zwischen 6 und 12 Jahren sind in der Zeit von 18:00 bis 21:00 Uhr eingeladen und zur Party herzlich kommen.

Den Besucher erwartet Spiel, Spaß und Spannung. Man darf gerne verkleidet kommen.

Die Anmeldung gibt es auf unsere Homepage als Download. Bitte die Anmeldung ausfüllen und uns entweder

Bitte denkt dran: ihr müsst ein negatives Corona-Testergebnis mitbringen, das nicht älter als 48h gültig ist.

Wir freuen uns auf euch!

Die Ev. Jugend Gelsenkirchen - Horst