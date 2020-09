Am 26.September 1935 erblickte der Jubilar in Aschendorf /Ems (Papenburg) in Niedersachsen das Licht der Welt.

Der gelernte Maurer fing 1968 als Kraftfahrer beim Arbeitsamt Gelsenkirchen an, anschließen war er ab 1988 als Mitglied des Hauptpersonalrates von seiner Diensttätigkeit freigestellt.

Heinrich Schepers erhielt das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland.

Damit wurde er am Ende seines Berufslebens langjährige Tätigkeit in der Personalvertretung sowie Engagement in verschiedenen Ehrenämtern gewürdigt.

Er war von 1972 – 1992 Arbeitsvertreter im Personalrat des Arbeitsamts Gelsenkirchen, zuletzt als dessen stellvertretender Vorsitzender.

Gleichzeitig war er im Jahr 1985 Mitglied im Bezirkspersonalrat des Landesarbeitsamts Nordrhein – Westfalen.

Im April 1985 wurde er Mitglied des Hauptpersonalrats, dessen stellvertretender Vorsitzender er zehn Jahre blieb. Neben seinem Engagement in der Personalratsvertretung war er mehr als 25 Jahre in der Gewerkschaftsbewegung aktiv. 1987 wurde in den Bundesabteilungsvorstand Arbeitsverwaltung der ÖTV berufen, wo er seit 1989 als Mitglied der ÖTV – Tarifkommission maßgeblich an der Gestaltung der für den Bereich der Bundesanstalt geltenden Tarifverträge mitwirkte.

Heinrich Schepers gehört seit 01. Januar 1972 dem SPD Ortsverein Horst – Nord an, er war lange Jahre Seniorenbeauftragter des OV, Die Seniorenbeauftragten.

Der Jubilar gehört außerdem seit 50 Jahren der ÖTV (Ver.di) an.



An dieser Stelle Gratuliere ich meinem Freund und Weggefährten Heinrich Schepers als Horster Seniorenvertreter und Nachbarschaftsstifter, und wünsche ihm alles liebe und Gute.