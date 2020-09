Oberbürgermeister Frank Baranowski hat den Gelsenkirchener Ludwig Vorholt am Montag. 28.September. 2020 im Ratssaal des Hans-Sachs-Hauses im Namen von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland überreicht. Ludwig Vorholt wurde damit für sein jahrzehntelanges Engagement im berufsständischen Bereich geehrt. Als selbständiger Orthopädie-Schuhmachermeister führt er seit vielen Jahren einen Familienbetrieb in Gelsenkirchen.

Seit 1990 engagiert sich Ludwig Vorholt zudem auf verschiedenen Ebenen für seinen Berufsstand.

So trieb er beispielsweise schon früh die Gründung des „Innungsverbandes für Orthopädie-Schuhtechnik Nordrhein-Westfalen“ voran, die 1993 vollzogen wurde. Ludwig Vorholt wurde in den Vorstand sowie den Lohn- und sozialpolitischen Ausschuss gewählt.

1994 wurde er Obermeister der Innung Gelsenkirchen,

1998 stellvertretender Obermeister für Nordrhein-Westfalen und 2003 Landesinnungsmeister des „Innungsverbandes Nordrhein-Westfalen“. Anschließend widmete er sich verstärkt seiner Vision einer „schlagkräftigen“ Großinnung. Unter seiner Federführung wurden neun von zehn Innungen in Nordrhein-Westfalen von der Idee überzeugt.

Fachliche Neuausrichtung des Handwerks

Von 2006 bis 2017 war Ludwig Vorholt sowohl Obermeister der „Innung für Orthopädie-Schuhtechnik Rheinland/ Westfalen“ als auch Landesinnungsmeister des übergeordneten „Innungsverbandes für Orthopädie-Schuhtechnik Nordrhein-Westfalen“, dem heute knapp 600 Betriebe angehören. 2017 wurde er als Landesinnungsmeister verabschiedet, da er der jüngeren Generation Platz machen wollte.

In der Innungsarbeit befasste sich Ludwig Vorholt mit der fachlichen Neuausrichtung des Handwerks, das früher durch die Kriegsopferversorgung geprägt war.

Es ist unter anderem dem Einsatz des Gelsenkircheners zu verdanken, dass heute zwei Standorte mit reinen Fachklassen für Orthopädie-Schuhtechnik sowie die einzige Meisterschule für Orthopädie-Schuhtechnik in Deutschland, in der berufsbegleitend die Meisterprüfung abgelegt werden kann, in Nordrhein-Westfalen angesiedelt sind.

Die Ausbildung von Fachkräften im Blick

„Unsere Gesellschaft zeichnet Sie aus für Ihr berufsständisches Engagement und damit vor allem für Ihr Engagement zugunsten der beruflichen Bildung. Wir zeichnen Sie aus für etwas sehr Wichtiges: Dafür, dass berufliches und fachliches Wissen weitergetragen wird; dass junge Frauen und Männer eine gute Ausbildung erhalten“, hob Oberbürgermeister Frank Baranowski in seiner Rede hervor, bevor er Ludwig Vorholt das Verdienstkreuz überreichte und ihm für seinen herausragenden Einsatz dankte.

Der Oberbürgermeister verlas zudem die offizielle Begründung des Bundespräsidenten, in der es heißt: „Mit unzähligen Projekten erleichterte Ludwig Vorholt seinen Kollegen das tägliche Arbeiten erheblich, ohne dass ihm das finanziell vergütet worden wäre. Davon profitierten letztlich auch die Menschen, die Orthopädie-Schuhtechnik benötigen. Für Ludwig Vorholt war das stets selbstverständlich.“

Bereits 2018 hatte Ludwig Vorholt die Silbermedaille der Handwerkskammer Düsseldorf erhalten, nachdem er dort bereits 2017 zum ersten Ehrenobermeister ernannt worden war. Nun darf er zudem das Bundesverdienstkreuz tragen, einer der höchsten Auszeichnungen dieses Landes.