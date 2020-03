Herzlich willkommen im MHG

Verwaltungsdirektor Jens Brockmann im Dienst

Nach einer kurzen „Vakanz“ auf der Position des Verwaltungsdirektors ist das Direktorium der Marienhospital Gelsenkirchen GmbH wieder komplett: Jens Brockmann (46) startet am heutigen Montag in seinen neuen Dienst im größten Gelsenkirchener Krankenhaus. Der berufliche Lebenslauf des studierten Diplom Verwaltungswirts verfügt u.a. über verschiedene Stationen in der kommunalen Verwaltung (u.a. Teamleitung im Bereich der Gefahrenabwehr und Handlungsbevollmächtigter im Bereich Finanzmanagement der Stadt Osnabrück) wie in der Verwaltung von Krankenhäusern (u.a. Prokurist bei der Klinikum Osnabrück GmbH, GF der Akutklinik Bad Oldesloe und VD bei den GFO Kliniken Rhein-Berg). Und jetzt Gelsenkirchen! Jens Brockmann hat eine klare Vorstellung über seine neue Aufgabe im Marienhospital Gelsenkirchen: „Ich freue mich auf eine spannende und besondere Aufgabe in einem Haus, das über die Stadtgrenzen hinaus bekannt ist und dank der Mitarbeitenden für besondere Qualität in den Bereichen Medizin und Pflege steht.“