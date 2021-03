Am heutigen Mittwoch. 03. März. 2021 fand der Weltgebetstag der Frauen statt. Die evangelische Frauenhilfe der Paul-Gerhardt-Kirche und die kfd der Pfarrei St.Hippolytus hat interessierte Frauen dazu Eingeladen. Allerdings nicht wie gewohnt als Gottedienst in einer der Kirchen in Horst, sondern als "to go" Variante.

Von 10:00 -12:00 Uhr konnten Besucher/innen vor der katholischen Kirche St. Hippolytus an der Essener Straße sich eine Tüte abholen. Enthalten waren Lieder, ein Teelicht und vieles mehr.

Rund 100 Tüten wurden verteilt.

Der Weltgebetstag der Frauen findet jedes Jahr in Kooperation mit der katholischen Kirchengemeinde Pfarrerei St. Hippolytus statt.

Wir danken allen Besucher*innen und Spender*innen.