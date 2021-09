GE. Die Verkehrshistorische Arbeitsgemeinschaft Bogestra fährt am Sonntag, 26. September, mit der historischen Straßenbahn in Gelsenkirchen. Tickets dafür sind ab sofort bei der Stadt- und Touristinfo im Hans-Sachs-Haus erhältlich.

Angeboten werden die Rundfahrt "Gelsenkirchen mit der historischen Straßenbahn" und die "Nostalgie-Tour".

Die Rundfahrt ist eine dreistündigen Fahrt durch Gelsenkirchen und die Umgebung, bei der ein kundiger Begleiter, während der Bahn-Oldie fährt, Sehenswertes entlang der Strecke erläutert. Die Teilnehmer erwarten interessante Geschichte und Geschichten des mittleren Ruhrgebiets.

Die Tour beginnt am Sonntag, 26. September, um 14 Uhr. Treffpunkt ist die Haltestelle Musiktheater der Linie 302 (oberirdisch), Richtung Bochum.

Die Tickets sind ab sofort bei der Stadt- und Touristinfo im Hans-Sachs-Haus, Tel. 0209/169-3968, erhältlich. Das Ticket kostet für Erwachsene 18 Euro, für Kinder/Jugendliche (unter 15 Jahre) 14 Euro.

„Nostalgie-Tour"

Für alle, die sich weniger für Erläuterungen der Sehenswürdigkeiten interessieren, sondern Straßenbahn-Nostalgie pur erleben wollen, veranstaltet die Bogestra an diesem Tag außerdem die "Nostalgie-Tour". Dies ist eine abendliche "Fahrt ins Blaue" mit der historischen Straßenbahn, bei der ohne begleitende Erklärungen Landschaften und Stecke genossen werden können.

Die dreistündige "Nostalgie-Tour" startet am Sonntag, 26 September, um 17.30 Uhr an der Haltestelle Musiktheater der Linie 302 (oberirdisch), Richtung Bochum. Die Tickets für die Nostalgie-Tour sind ab sofort bei der Stadt- und Touristinfo im Hans-Sachs-Haus, Tel. 0209/169-3968, erhältlich.

Das "Nostalgie-Tour"-Ticket kostet für Erwachsene 12,50 Euro, für Kinder/Jugendliche (unter 15 Jahre) 9,50 Euro.  Um an den Fahrten teilnehmen zu können, muss zu Fahrtbeginn ein Nachweis nach der 3-G-Regel (vollständig geimpft/immunisiert; genesen; getestet) vorgelegt werden.

Corna-Regeln

Außerdem gilt, dass die Fahrten mit reduzierter Teilnehmerzahl stattfinden. Die Fahrgäste müssen im Fahrzeug eine medizinische Maske oder FFP2/KN95 tragen und die erforderlichen Mindestabstände einhalten. Es werden zu Fahrtbeginn die Kontaktdaten der Teilnehmenden erhoben. Außerdem werden die Fahrgäste gebeten, die angebotenen Möglichkeiten der Hand-Desinfektion zu nutzen. Regeln wegen Corona-Pandemie