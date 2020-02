Die Horster Sozialdemokraten reagieren mit Wut und Unverständnis auf den Plan der Marxistisch-Leninistischen Partei Deutschlands (MLPD), vor ihrer Parteizentrale ein Standbild von Lenin aufzustellen.



„Es kann nicht sein, dass mitten in Horst an der Schmalhorststraße Ecke An der Rennbahn an einen Massenmörder erinnert wird, der unzählige Menschen brutal ermorden ließ, um seine Ziele zu erreichen“, erklären die Stadtverordneten Lutz Dworzak und Ralf Lehmann.



Für Udo Gerlach (SPD-Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung West) ist klar, dass die MPLD damit unter Beweis stellt, eine Partei der „ewig Gestrigen“ zu sein. Gerlach: „Sogar der russische Präsident Putin hält nichts von Lenins menschenverachtendem Wirken und wir werden alles tun, um den Plan zu vereiteln.“

Quelle: Verlag Familienpost