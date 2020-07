In den nächsten Jahren soll die Sportanlage Lüttinghof in Hassel grundlegend umgebaut werden. Die bislang praktisch nur für den Fußballsport genutzte Fläche soll zukünftig als offenes Gelände dem gesamten Stadtteil zu Verfügung stehen. Dafür wird zurzeit ein groß angelegter Umbau der Fläche und eine Sanierung und Erweiterung der Gebäude geplant. Ziel ist es, die Anlage zu einer vielfältig nutzbaren und offenen Sportfläche umzubauen. Davon profitieren werden auch die Fußballer.

Über eine Online-Befragung sollen nun Ideen und Anregungen aus der Bürgerschaft in den Umbauprozess einfließen.

Was sind die Ideen für den Lüttinghof?

Die Sportanlage soll an drei zentralen Stellen umgebaut werden: am Eingangsbereich mit neuen Spiel- und Aufenthaltsmöglichkeiten, im Westen mit einem multifunktionalen Spielfeld und einer Calisthenics-Anlage, und auf der gesamten Anlage soll eine Laufstrecke mit dynamischen Sportelementen entstehen. Insgesamt wird die Sportanlage offener und soll zukünftig unterschiedliche Trainingsmöglichkeiten für Vereins- und Freizeitsportler bieten.

Der vereinsunabhängige Sport wird immer bedeutsamer, und mit dem geplanten Umbau wird diesen Entwicklungen Rechnung getragen sowie eine vielfältigere Nutzung ermöglicht.

Für den Vereinssport bedeutet das eine größere Präsenz im Stadtteil. Auch die Gebäude sollen saniert und erweitert werden, unter anderem mit öffentlich zugänglichen Umkleideräumen und WCs. Viele Details sind allerdings noch offen, zur Klärung der Fragen soll die Umfrage beitragen. Der Umbau soll im Rahmen der interkommunalen Stadterneuerung Hassel.Westerholt.Bertlich nach der Bewilligung von Fördermitteln voraussichtlich im Jahr 2022 starten.

Beauftragt mit dem Umbau ist das Essener Planungsbüro DTP Landschaftsarchitekten GmbH, der Umbau erfolgt in Zusammenarbeit mit der Stadt Gelsenkirchen, Gelsensport, den Sportvereinen SC und YEG Hassel sowie dem Stadtteilbüro Hassel.Westerholt.Bertlich. Außerdem sind die Ideen der Anwohnerinnen und Anwohner vor Ort gefragt. Sie können sich bis zum 31. Juli 2020 über eine Online-Befragung beteiligen.

Die Befragung sowie umfassende Informationen zur Planung sind zu finden unter:

https://www.gelsenkirchen.de/de/_meta/aktuelles/artikel/46312-umbau-der-sportanlage-luettinghof

Hintergrund Stadterneuerung Hassel.Westerholt.Bertlich

Die Folgen des Strukturwandels und der demografischen Entwicklung sind auch rund um die ehemalige Zeche Westerholt auf der Stadtgrenze zwischen Gelsenkirchen und Herten sichtbar. Daher engagieren sich die beiden Städte gemeinsam, um die Stadtteile Hassel, Westerholt und Bertlich mit insgesamt 34.000 Menschen weiterzuentwickeln. Ein lebenswertes Umfeld und ein ausreichendes Angebot an Nahversorgung, Infrastruktureinrichtungen und sozialen Angeboten sollen die Wohnquartiere für die Zukunft rüsten. Neben den Bürgerinnen und Bürgern sind auch die lokalen Akteure, Institutionen und Vereine eingeladen, sich in den nächsten Jahren am Erneuerungsprozess zu beteiligen.

Abstimmung:

https://www.gelsenkirchen.de/de/infrastruktur/stadtplanung/stadterneuerung_gelsenkirchen/hassel.westerholt.bertlich/sportanlage_luettinghof.aspx