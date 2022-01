GE. Am Mittwoch, 11. Januar, von 16 bis 18 Uhr, bietet das Impfzentrum am Bergmannsheil Buer Impfungen für Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 17 Jahren mit dem Biontech-Impfstoff an.

Das Aufklärungsgespräch mit Impfling und Eltern führt ein Kinder- und Jugendmediziner. Die Terminbuchung erfolgt ausschließlich online über www.bergmannsheil-buer.de/impfzentrum