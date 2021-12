Hydraulikschaden legt Impfbus lahm. Impfangebote auf der Domplatte und in der Resser Mark entfallen.

Gelsenkirchen. Ein Defekt an der Hydraulik hat leider einen der Impfbusse lahmgelegt. Bis zur Reparatur des Fahrzeugs entfallen die geplanten Termine. So müssen der Impftermin am 02. Januar auf der Domplatte und das Angebot am 03. Januar in der Resser Mark leider entfallen.

Die Stadt Gelsenkirchen bittet um Verständnis und hofft, den Bus schnellstmöglich wieder einsetzen zu können. Impfinteressenten werden gebeten, auf die anderen Termine auszuweichen.

Das sind am Sonntag, 02. Januar 2022, von 8:00 bis 18:00 Uhr der Alfred-Fischer-Platz am Hans-Sachs-Haus und am Montag, 03. Januar 2022, von 9:00 bis 19:00 Uhr der Parkplatz vor Staples an der Grothusstraße 22.