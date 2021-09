Auch in der Woche ab Montag, 06. September, macht die Stadt Gelsenkirchen weitere, niedrigschwellige Impfangebote. Verimpft wird Johnson&Johnson, sodass bereits nach nur einer Impfung ein Schutz gegen das Corona-Virus aufgebaut wird. Die Impfung ist kostenlos und eine Terminvereinbarung ist nicht nötig. Mitzubringen ist lediglich ein Ausweisdokument.

Jeweils in der Zeit von 14:00 Uhr bis 19:00 Uhr macht der Impfbus an folgenden Orten Station:

Montag, 06. September, in Schalke-Nord in der Kapellenstraße 14

Dienstag, 07. September, in Rotthausen vor der Turmschule, Schonnebecker Straße 32

Mittwoch, 08. September, in Bismarck auf dem Parkplatz Ecke Bismarck-/Consolstraße

Am Donnerstag und Freitag steuert der Impfbus Beratungsstellen der Arbeiterwohlfahrt und der Caritas an. Ratsuchende der Beratungsstellen, aber auch alle anderen Interessierten sind eingeladen, das Impfangebot vor Ort zu nutzen.

Jeweils in der Zeit von 14:00 Uhr bis 19:00 Uhr steht der Impfbus

am Donnerstag, 09. September, in Schalke vor dem Begegnungszentrum der Arbeiterwohlfahrt, Grenzstraße 47

am Freitag, 10. September, in der Neustadt vor dem Stadtteilladen NeST der Caritas in der Bochumer Straße 11

Die Stadt Gelsenkirchen bittet alle noch Ungeimpften, diese und andere Impfangebote anzunehmen und sich impfen zu lassen.