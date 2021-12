GE. Um möglichst vielen Bürgern den Impf-Wunsch zu erfüllen, schickt die Stadt Gelsenkirchen in Zusammenarbeit mit dem DRK weiterhin zwei Impfbusse auf die Reise durchs Stadtgebiet. Die Impfung ist kostenlos und eine Terminvereinbarung ist nicht nötig. Mitzubringen ist lediglich ein Ausweisdokument. Ein Impfausweis und die Krankenkassenkarte sind hilfreich. Außerdem beschleunigt es den Impfprozess, wenn Impflinge, die eine Auffrischungsimpfung erhalten wollen, ihre alte Impfdokumentation mitbringen. Interessierte können sowohl Erst- und Zweit- als auch Auffrischungsimpfungen erhalten. Geimpft wird je nach Verfügbarkeit mit Biontech und/ oder Moderna.

Sonntag 2. Januar 2022

Am Sonntag stehen die Impfbusse jeweils von 8 bis 18 Uhr in Buer auf dem St. Urbanus Kirchplatz / Russelplatz 2 und in der Gelsenkirchener City am Hans-Sachs-Haus auf dem Alfred-Fischer-Platz.

Montag 3. Januar 2022

Die Standorte der Impfbusse am Montag sind von 8 bis 18 Uhr in der Resser Mark am Rewe Bielemeier, Im Emscherbruch 83-85 und in Schalke von 9 bis 19 Uhr am Staples an der Grothusstraße



Dienstag 4. Januar 2022

Am Dienstag ist nur ein Bus unterwegs. Geimpft wird dann von 8 bis 18 Uhr in Bismarck auf dem Vorplatz des ConsolTheaters an der Consolstraße 2-6 gegenüber Rewe.

Mittwoch 5. Januar 2022

Zum Rewe-Markt Schiefer in Schalke an der Wilhelminenstraße 122, führt am Mittwoch die Tour des Impfbusses. Geimpft wird von 8 bis 18 Uhr.

Donnerstag 6. Januar 2022

Am Donnerstag sind wieder beide Busse unterwegs. Der erste Standort ist von 8 bis 18 Uhr in Hassel am Netto an der Bußmannstraße 15. Der zweite Bus steuert den Melanchthonplatz in Heßler am Fersenbruch 38 an. Hier steht er von 8 bis 18 Uhr.

Freitag 7. Januar 2022

Zum St. Urbanus-Kirchplatz/Russelplatz 2 in Buer führt die Fahrt des Impfbusses am Freitag. Geimpft wird von 8 bis 18 Uhr genauso wie in der City am Hans-Sachs-Haus auf dem Alfred-Fischer-Platz, wo der zweite Bus steht.

Samstag 8. Januar 2022

Auch am Samstag stehen die Impfbusse am St. Urbanus-Kirchplatz/Russelplatz 2 in Buer und in der City am Hans-Sachs-Haus auf dem Alfred-Fischer-Platz. Geimpft wird wieder von 8 bis 18 Uhr.



Sonntag 9. Januar 2022

Am Sontag stehen die Impfbusse erneut am St. Urbanus-Kirchplatz/ Russelplatz 2 in Buer und in der City am Hans-Sachs-Haus auf dem Alfred-Fischer-Platz. Geimpft wird auch zum Wochenschluss jeweils von 8 bis 18 Uhr.

Die Stadt Gelsenkirchen bittet alle Ungeimpften, eines dieser Angebote wahrzunehmen und sich impfen zu lassen.







Hinweis für Impfwillige:

Kinder zwischen 12 und 16 Jahren können nur in Begleitung einer erziehungsberechtigten Person geimpft werden. Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren benötigen eine schriftliche Erlaubnis ihrer Erziehungsberechtigten. Boosterimpfungen stehen für Personen unter 18 Jahren nicht zur Verfügung.

Eine Boosterimpfung wird frühestens drei Monate nach der zweiten Impfung verabreicht.

Impfungen für Kinder unter 12 Jahren sind im Impfzentrum nach vorheriger Terminbuchung möglich.