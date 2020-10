Die beliebte Fahrrad-Waschstraße ist wieder im Einsatz: Nachdem hunderte Bürgerinnen und Bürger die Fahrrad-Waschstraße auf den Wochenmärkten oder Nachmittagsmärkten in Gelsenkirchen fleißig genutzt haben, steht die Anlage in den Herbstferien an beliebten Gelsenkirchener Ausflugszielen für Radlerinnen und Radler – wie immer können hier die Zweiräder kostenlos gereinigt werden.

Die Stadtmarketing Gesellschaft Gelsenkirchen mbH (SMG) bietet gemeinsam mit GELSENDIENSTE diesen besonderen Service als Teil des Maßnahmenpaketes „Gelsenkirchen startet durch“ für die Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer in Gelsenkirchen an.

An folgenden Terminen – immer von 11:00 bis 17:30 Uhr – können die Fahrräder an folgenden Stellen in der Fahrrad-Waschstraße gereinigt werden:

Samstag, 10. Oktober 2020, an der Erzbahnbude (Hinter Behmers Hof)

Freitag, 16. Oktober 2020, im Hafen Graf Bismarck (Johannes-Rau-Allee 15)

Samstag, 17. Oktober 2020, im Nordsternpark (Nordsternplatz)

Donnerstag, 22. Oktober 2020, an der Erzbahnbude (Hinter Behmers Hof)

Samstag, 24. Oktober 2020, im Hafen Graf Bismarck (Johannes-Rau-Allee 15)