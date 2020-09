Informationen für eine besondere Zeit

Werdende Mütter sind ganz herzlich zu einem Informationsabend der Elternschule Sonnenschein am Marienhospital Gelsenkirchen eingeladen. Bei der Veranstaltung am Dienstag, dem 6. Oktober 2020, 19 Uhr unter der Überschrift „Die erste Zeit mit dem Kind – Verhalten im Wochenbett“ steht das Zusammensein mit dem Kind im Mittelpunkt. Veranstaltungsort ist die Elternschule Sonnenschein, Virchowstraße 120, 2. OG. Diese Veranstaltung findet OHNE den Partner statt. Die Teilnahme ist kostenlos. Um eine Anmeldung unter der Rufnummer 0209 172-3564 oder per E-Mail an sonnenschein@marienhospital.eu wird gebeten.

Die Teilnehmer der Veranstaltung werden gebeten, eine eigene Mund-Nasen-Schutz-Maske mitzubringen und die geltenden Hygiene- und Abstandsregeln zu beachten.

Trotz großer Vorfreude auf den neuen Erdenbürger sind werdende Mütter oft unsicher und haben viele Fragen. Antworten darauf können sie im Rahmen der Veranstaltung erhalten. Unter anderem wird über mögliche Geburtsverletzungen und über die Hormonlage nach der Entbindung informiert. Fragen zur Hygiene im Wochenbett und zur Ernährung des Kindes spielen ebenso eine Rolle wie Informationen zum Alltag in der Klinik oder über die Bedeutung der Rückbildungsgymnastik. Die Teilnehmer erhalten außerdem praktische Tipps für den Alltag mit einem Baby.