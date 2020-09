An Gelsenkirchener Schulen sind drei weitere Corona-Fälle aufgetreten. Zudem sind im Zusammenhang mit Corona 144 Schülerinnen und Schüler vom Gesundheitsamt der Stadt neu unter Quarantäne gestellt worden.



An der Lessing-Realschule ist bei einer Schülerin aus der Jahrgangsstufe 9 eine Infektion mit dem Corona-Virus festgestellt worden. Als Kontaktpersonen sind 46 Schülerinnen und Schüler sowie sieben Lehrer vorsorglich für 14 Tage unter häusliche Quarantäne gestellt worden.

Am Berufskolleg Königsstraße gab es ebenfalls einen Corona-Fall in der Schülerschaft. Hier sind 25 Schülerinnen und Schüler sowie sechs Lehrer in der Quarantäne.

An der Gesamtschule Ückendorf seit die gesamte Jahrgangsstufe 12 (Q1) mit insgesamt 73 Schülerinnen und Schülern vorsorglich in der Quarantäne, um etwaige Ansteckungen auszuschließen. Dort ist eine Schülerin positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Zudem ist im Rahmen der Nachverfolgung der Infektionskette eines anderen Corona-Falles auch ein weiterer Schüler der Stufe identifiziert worden, der zudem die einschlägigen Symptome aufweist. Ein Test des Schülers ist erfolgt.

Die Zahl der Schülerinnen und Schüler der Evangelischen Gesamtschule Bismarck, die unter Quarantäne stehen, konnte deutlich reduziert werden. Von den quarantänisierten 68 Schülerinnen und Schülern bleiben lediglich 16 gesicherte Kontaktpersonen in der Quarantäne.

Der Schulbetrieb für alle anderen Schülerinnen und Schüler läuft normal weiter. Alle ermittelten Kontaktpersonen werden vom Gesundheitsamt der Stadt nun ebenfalls auf das Corona-Virus getestet.