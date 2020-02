Das Sprachcafé in der Stadtteilbibliothek Horst in Gelsenkirchen bietet Frauen die Möglichkeit, bei einer Tasse Tee oder Kaffee in entspannter Atmosphäre ihre Deutschkenntnisse im gemeinsamen Austausch zu vertiefen.

Inhaltlich stehen alltägliche Situationen und Themen im Vordergrund. Das Sprachcafé findet vierzehntägig immer mittwochs von 9 bis 11 Uhr statt. Auch Frauen mit geringen Deutschkenntnissen sind herzlich dazu eingeladen.

Der nächste Termin findet statt am:

Mittwoch, 19. Februar 2020, 9 bis 11 Uhr,

in der Stadtteilbibliothek Horst,

Turfstraße 21, (Navigation: An der Rennbahn 5), in 45899 Gelsenkirchen.

Die Teilnahme ist kostenlos.

Weitere Informationen gibt es unter Telefon 0209 / 169 6126.