Münster. Die Inzidenzzahlen (Infizierte pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen) halten sich in den Kreisen und Großstädten des Regierungsbezirks Münster insgesamt weithin auf hohem Niveau – mit Ausnahme der Stadt Münster, die Inzidenzzahl liegt heute unter 50. Laut LZG NRW (Stand: 29. November, 0 Uhr) ergibt sich heute folgendes Bild (Zahlen des Vortags in Klammern):

Stadt Bottrop: 165,0 (162,5)

Kreis Borken: 105,0 (105,0)

Kreis Coesfeld: 77,5 (73,0)

Stadt Gelsenkirchen: 164,1 (171,8)

Stadt Münster: 41,5 (51,1)

Kreis Recklinghausen: 213,0 (184,8)

Kreis Steinfurt: 95,0 (83,2)

Kreis Warendorf: 140,0 (141,8)

Quelle: Bezirksregierung Münster