Münster. Die Inzidenzzahlen (labortechnisch bestätigte SARS-CoV-2-Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen) halten sich für die Kreise und kreisfreien Städte im Regierungsbezirk Münster insgesamt weiter auf hohem Niveau.

Bitte beachten Sie: Beim Landeszentrum für Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG) lagen am heutigen Morgen für den Meldestand 26.12.2020, 0 Uhr, keine vollständig aktualisierten Daten vor. Einige Gesundheitsämter werden erst am Montag. 28.Dezember.2020 mit den Nachmeldungen für die Feiertage beginnen.

Der hier abgebildete Datenstand des RKI 26.Dezember.2020, 0:00 Uhr enthält daher meldebedingte Abweichungen, so auf jeden Fall für den Kreis Borken, die Stadt Gelsenkirchen und Münster.

Kreis Borken 154,3 (180,7) keine aktuellen Meldungen

Stadt Bottrop 208,4 (233,1)

Kreis Coesfeld 134,6 (147,3)

Stadt Gelsenkirchen 187,9 (235,3) keine aktuellen Meldungen

Stadt Münster 105,9 (125,0) keine aktuellen Meldungen

Kreis Recklinghausen 230,1 (266,1)

Kreis Steinfurt 141,9 (136,5)

Kreis Warendorf 160,2 (169,5)

Hinweis

Während der Feiertage und zum Jahreswechsel ist bei der Interpretation der Fallzahlen zu beachten, dass zum einen meist weniger Personen einen Arzt aufsuchen, dadurch werden weniger Proben genommen und weniger Laboruntersuchungen durchgeführt. Dies führt dazu, dass weniger Erregernachweise an die zuständigen Gesundheitsämter gemeldet werden. Zum anderen kann es sein, dass nicht alle Gesundheitsämter und zuständigen Landesbehörden an allen Tagen an das RKI übermitteln.