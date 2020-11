Münster. Die Inzidenzzahlen (Infizierte pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen) steigen in den Kreisen und Großstädten des Regierungsbezirks Münster mit Ausnahme der Kreise Recklinghausen und Warendorf sowie der Stadt Gelsenkirchen weiter an. Laut LZG NRW (Stand: 14. November, 0 Uhr) ergib am heutigen Samstag folgendes Bild (Zahlen des Vortags in Klammern):

Stadt Bottrop: 178,6 (158,2)

Kreis Borken: 160,8 (116,3)

Kreis Coesfeld: 68,9 (53,5)

Stadt Gelsenkirchen: 156,4 (158,3)

Stadt Münster: 83,1 (82,5)

Kreis Recklinghausen: 198,0 (213,0)

Kreis Steinfurt: 132,1 (130,1)

Kreis Warendorf: 173,8 (187,2)

Quelle: Bezirksregierung Münster