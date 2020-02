Erster Hip Hop-Tanzwettbewerb an der Buerer Straße in Horst am 08. Februar. 2020

Jetzt wird getanzt: Am kommenden Samstag findet im Jugendzentrum „Jubs“ an der Buerer Straße in Horst zum ersten Mal der Tanzcontest „Jubs-Kids-Battle 2020“ statt.

Bei diesem Wettbewerb können junge talentierte Tänzerinnen und Tänzer aus ganz NRW, darunter auch aus Gelsenkirchen, gegeneinander antreten, um ihr Können auf dem Dancefloor unter Beweis zu stellen.

Die Battles werden von einer Fachjury bewertet, FATMIR, DSTYLE und B BOY MATT kennen sich bestens mit den verschiedenen Tanzstilen aus. Der Wettbewerb wird in vier Kategorien unterteilt: Hip Hop und B-Boy für Teilnehmer zwischen acht und elf Jahren sowie Hip Hop und B-Boy für Teilnehmer im Alter zwischen 12 und 16 Jahren.

Alle Tanzbegeisterten sind herzlich eingeladen, zuschauendes Publikum natürlich auch. Der Wettbewerb startet am:



Samstag, 8. Februar 2020, um 14 Uhr

im Jugendzentrum „Jubs“,

Buerer Straße 86, 45899 Gelsenkirchen.

Die Türen öffnen bereits um 13:00 Uhr, ab dann können sich die Tänzerinnen und Tänzer vor Ort zu den jeweiligen Battles anmelden. Der Austausch und das Interesse am Tanzen sollen im Vordergrund stehen.

Rückfragen zum Jubs-Kids-Battle beantwortet Igor Gutnik, telefonisch unter (0209) 51 61 65 und mobil unter 0163 316984.