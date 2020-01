In der Vorstandsitzung des SPD – Unterbezirks Gelsenkirchen am Dienstagabend. 07. Januar. 2020 wurde die Stadtdirektorin und Kämmerin der Stadt Gelsenkirchen, Karin Welge, einstimmig als Kandidatin für die Oberbürgermeisterin und Nachfolgerin von Frank Baranowski vorgeschlagen.

Karin Welge seit 2011 Beigeordneten für den Vorstandsbereich Arbeit und Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz in Gelsenkirchen. übernahm am 02. Mai. 2015 das Amt der Stadtkämmerin. und wurde am 23. Mai 2019 zur neue Stadtdirektorin in Gelsenkirchen bestellt.

Karin Welge hat Rechtswissenschaft der Universität des Saarlandes Studiert und 1991 ihr zweites Stadtexamen abgelegt.

Von Juli 1998 bis März 2011 war Karin Welge erste Beigeordnete und Kämmerin der Stadt Xanten. Nachdem sie vom Rat der Stadt Gelsenkirchen am 17. März 2011 zur Beigeordneten für den Vorstandsbereich Arbeit und Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz gewählt wurde, trat sie am 01. Juni. 2011 ihr Amt an.

Karin Welge kennt sich in Gelsenkirchen bestens in der Stadt Gelsenkirchen aus, sie scheut keine Herausforderung, die SPD freut sich auf einen leidenschaftlichen Wahlkampf mit einer überzeugenden Frau an der Spitze.