Horst. Erst wurde im Horster St.-Josef-Hospital die Krankenhausküche und des Labors geschlossen, jetzt wurde am 31.Dezember. 2020 die seit vielen Jahren im St. Josef – Hospital am Rudolf-Bertram-Platz ansässige Radiologische Gemeinschaftspraxis von Dr. Roland Lukaschek und Martin Voß geschlossen.

Nach der Ausgliederung der radiologischen Abteilung des St. Josef-Hospitals Gelsenkirchen Horst und gleichzeitiger Gründung einer freien radiologischen Praxis durch Dr. Roland Lukaschek wurde nach Verlegung des Praxissitzes ein innovativer Kooperationsvertrag zwischen den Vertragspartnern geschlossen.

Nach entsprechender Genehmigung und Einigung mit dem nahe gelegenen Radiologen Heinrich J. Slottosch wurde schon bald zusätzlich zum 01. Januar 2007 die radiologische Gemeinschaftspraxis Dr. Lukaschek/ Slottosch am neuen Standort am St. Josef Hospital gegründet.

Die Aufgabe der Radiologie am Horster Krankenhaus erfolgte aber nicht ganz freiwillig. Der Vertrag wurde der Praxis im Rahmen der Umstrukturierung von St. Josef gekündigt.

Danach gab es angesichts der millionenschweren Investitionen der Radiologie in den Standort gerichtliche Auseinandersetzungen.

Die Praxis konzentriert seine Arbeit zunächst im MC Neumarkthaus, Ahstr. 4, in Gelsenkirchen. Diese Praxis wurde am 01. November 2009 von der radiologischen Gemeinschaftspraxis Dr. Lukaschek/Slottosch eröffnet.

Kurze Zeit später, zum 01.Februar. 2010, schied der Seniorpartner Heinrich J. Slottosch aus der Praxis aus.

„Für die Zukunft sucht wir in aller Ruhe Räumlichkeiten in der Nähe von Horst, die für unsere Zwecke geeignet sind“ erklärte Dr. Lukaschek.

Die Niedergelassene Ärzte über den Wegzug aus Horst wurde Informiert.

Horster Schlaflabor hat ebenfalls den Betrieb im Horster Josef – Hospital zum 31. Dezember. 2020 Eingestellt.

In Sachen Schlaflabor erklärte Wolfgang Heinberg Pressesprecher der St. Augustinus GmbH, dass es zukünftig in Horst ein schlafmedizinisches Diagnoseangebot gebe. Die Neuausrichtung des Konzeptes sieht die Ausweitung der bisherigen Belegung durch externe Praxen an allen Tagen der Woche vor, verantwortlich geleitet von Dr. med. Christoph Tannhof, der auch als Chefarzt der Klinik für Pneumologie am Akademischen Lehrkrankenhaus Marienhospital Gelsenkirchen praktiziert.