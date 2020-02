Pünktlich um 11:11 Uhr starteten die kleinen und großen Narren des Gelsenkirchener Festkomitee am Buga Parkplatz an der Kranefeldstraße, und zogen Trotz Sturm und Regen durch die Horster Straßen.

Während viele Umzüge im Umland oder in weiter Ferne wegen des Schlechten Wetters am heutigen Sonntag. 23. Februar. 2020 abgesagt wurde.

Standen in Horst die Jecken am Straßenrand und Jubelten mit Helau und Alaaf den kleinen Akteuren welche an diesem Karnevalssonntag im Mittelpunkt standen zu.

Zwei Musikkapellen sorgten für die Nötige Stimmung.

Auf dem Josef – Büscher – Platz wo sonst jedes Jahr das Bunte Treiben mit einem Tollen Programm seinen Höhepunkt fand, war alles vorbei.

Der Präsident Peter Nienhaus vom KC Astoria 1982 e. V. unserem Bürgerreporter am Telefon Mitteilte ist auf dem Josef – Büscher –Platz durch den Sturm alles weckgeflogen, deshalb habe man sich nur für den Umzug entschieden.

Dafür hatten auch die Jecken Verständnis, dem Festkomitee Gelsenkirchener Karneval, den Vereinen welche am Horster Kinderkarneval teilnahmen gilt an dieser Stelle allen ein großes DANKE schön.

Hoffentlich spielt der Wettergott mit, und der Rosenmontagszug in Erle auf der Cranger Straße kann durchgeführt werden.

In diesem Sinne Helau und Alaaf.