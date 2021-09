Gelsenkirchen. Nachdem im Mai die neue KiTa Kanzlerstraße in Heßler die ersten Kinder aufgenommen hatte und die Stadt Gelsenkirchen damit wieder ihr Betreuungsangebot erweitern konnte, wurden nun auch die beiden neuen öffentlichen Spielorte, die um die KiTa liegen, offiziell von der Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH (ggw) an die Stadt Gelsenkirchen übergeben.

Um einen Ausgleich für den alten, durch den Neubau wegfallendenden Spielplatz und den alten Fußballplatz zu schaffen, wurden neue öffentliche Orte zum Toben errichtet. Eine große Bereicherung für das Viertel, findet auch Oberbürgermeisterin Karin Welge: „Die neue Kita Kanzlerstraße verbessert die Versorgungssituation im Stadtteil erheblich. Das allein ist schon sehr erfreulich! Zudem sind im Zuge des Neubaus der Kita noch mehr Dinge passiert: Ein öffentlicher Spielplatz und ein Bolzplatz wurden neu errichtet. Das alles fügt sich gut ineinander. Gleich nebenan befindet sich noch das Jugendzentrum Kanzlerstraße, in einer schönen alten Villa. Baulich setzen wir hier mit dem Modulbau also einen Kontrapunkt, inhaltlich aber ergänzen sich die beiden Einrichtungen natürlich sehr gut. Kurz gesagt: Wir verbessern das Angebot für Kinder und junge Familien in Heßler deutlich! Und so etwas macht sich natürlich im Stadtteil bemerkbar, und das finde ich sehr gut!“

Besonders der neue Bolzplatz – auch Multifunktionsfläche genannt – ist etwas ganz Besonderes. Neben Fußball können hier auch Volleyball oder Basketball gespielt werden. Die dazugehörigen Utensilien können im Jugendzentrum ausgeliehen werden, was eine gelungene Verzahnung mit dem bereits vorhandenen Umfeld bedeutet.

Neben den neu errichteten Flächen und Gebäuden, gibt es noch weitere gute Nachrichten. Die KiTa Kanzlerstraße ist seit August voll ausgelastet, was zeigt, dass sie von den Familien gut angenommen wird. Unter den insgesamt 80 Plätzen sind auch für 28 Kinder unter drei Jahren neue Betreuungsangebote geschaffen worden.

Im März 2021 wurde der Neubau der KiTa bereits fertiggestellt: Der Vorteil der modularen Bauweise liegt insbesondere in dem deutlich kürzeren Realisierungszeitraum eines solchen Projektes. Harald Förster, Geschäftsleitung der ggw, freut sich sehr darüber: „Wir sind als ggw sehr stolz darauf, dass wir mit dem Neubau erneut das Betreuungsangebot für Familien in Gelsenkirchen vergrößern können. Die modulare Bauweise mit Fertigbauelementen hat uns ermöglicht die Fertigstellung der neuen Kita innerhalb einer Bauzeit von nur zehn Monaten fertigzustellen.“

Möglich wurde die Errichtung der Kita nach einem Grundstückstausch mit der Stadt Gelsenkirchen, der Neuerrichtung des ursprünglichen Spielplatzes an anderer Stelle, der Schaffung eines Ersatzstandortes für den entfallenden Bolzplatz und dem Ankauf und der Beseitigung eines baufälligen Garagenhofes.

Die Stadt Gelsenkirchen hat in den vergangenen Jahren erhebliche Anstrengungen unternommen, um ein bedarfsgerechtes Betreuungsangebot für Kinder zu schaffen.

So konnten in Gelsenkirchen allein im Jahr 2020 in den Kitas Am Bowengarten 9, an der Blumenstraße, an der Bochumer Straße 214, an der Olgastraße 13-15, an der Freytagstraße 6-8, an der St. Michael-Straße 2, am Kerkhofsweg und an der Polsumer Straße 285 neue Plätze geschaffen werden.

Dazu kommen in diesem Jahr weitere 154 zusätzliche Plätze in den schon eröffneten Kitas Kanzlerstraße und in der Waldkita St. Felix und in den noch vor der Fertigstellung stehenden Großtagespflegestellen Grillostraße und Theodorstraße sowie in der Kita Bochumer Straße 119.

In Planung sind für das Jahr 2022 die Kitas Leithestraße (AWO), Uechtingstraße (St. Georg) und die Dependance Tannenbergstraße (GeKita).

In Gelsenkirchen gibt es allerdings weiterhin einen anhaltenden Anstieg der Kinderzahlen und somit auch eine wachsende Nachfrage nach den Betreuungsplätzen. Daher versucht GeKita verstärkt freie Träger bei dem Bau und dem Ausbau von Kindertagesstätten zu unterstützen.