An Gelsenkirchener Schulen sind weitere Corona-Fälle aufgetreten. An der Gesamtschule Berger Feld sind zwei Infektionen zu verzeichnen. Eine Schülerin der Jahrgangsstufe 10 ist positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Sie selbst sowie 21 Schülerinnen und Schüler ihrer Klasse sind vom Gesundheitsamt der Stadt unter Quarantäne gestellt worden.

Auch zwei Lehrkräfte, die allerdings nicht aus Gelsenkirchen kommen, sind als Kontaktpersonen identifiziert worden. Hier sind die zuständigen Gesundheitsbehörden am Wohnsitz informiert worden. Darüber hinaus ist eine Schülerin der Jahrgangsstufe 6 positiv auf Corona getestet worden. Diese befand sich allerdings nur für wenige Minuten an der Schule und hatte keinen riskanten Kontakt zu anderen, so dass in diesem Fall keine weiteren Maßnahmen veranlasst werden mussten.

Am Hans-Schwier-Berufskolleg ist eine weitere Lehrerin positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Als Kontaktpersonen sind 22 Schülerinnen und Schüler sowie zehn Lehrkräfte identifiziert worden. Diese wurden, sofern sie in Gelsenkirchen wohnen, vom städtischen Gesundheitsamt unter Quarantäne gestellt. In allen anderen Fällen sind die zuständigen Gesundheitsbehörden am Wohnsitz informiert worden.

In allen Fällen werden die Kontaktpersonen nun ebenfalls auf das Corona-Virus getestet. Der Schulbetrieb für alle anderen Schülerinnen und Schüler läuft in normalem Umfang weiter.