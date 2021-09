GE. Klang und Stille, fühlen und denken, sitzen oder liegen. Am Dienstag, 21. September, um 19 Uhr lädt die Kellerbar im Theater auf Consol zu einer Konzertmeditation mit Tee ein.

Zu Gast ist Michael Gees mit dem Tanzensemble IHoch3.

Die Veranstaltung geht circa eine Stunde und kostet 12 Euro, ermäßigt 8 Euro.

K(Eine) Wahl

Am darauffolgenden Freitag, 24. September, um 19 Uhr steht ein Erzählabend an.

Die erste Veranstaltung STORYFELD Ruhrgebiet!

André Wülfing lädt zu einem biografischen Erzählabend zum Themen "(K)eine Wahl!" ein.

Erzähler, Bekannte und Freunde aus unterschiedlichen Kulturen erzählen von ihren besonderen Erlebnissen rund um das Phänomen einer demokratischen Wahl - jeder ist eingeladen, mitzumachen.

Auf diese Weise treffen sich in diesem Monat bundesweit in acht Städten und acht Regionen verschiedene Gast-Storyteller und ein Publikum in moderierten Gesprächsrunden. Jede Runde beginnt mit einer Impulsgeschichte, anschließend tauscht sich das Publikum in kleineren Gruppen über die Geschichten aus.

Wer möchte, kann seine Geschichten schließlich vor versammeltem Publikum erzählen.

Die Teilnahme an der Veranstaltung kostet 12 Euro (ermäßigt 8 Euro).

Der Erzählabend wird am Sonntag, 26. September, um 19 Uhr auch digital über die Plattform Zoom stattfinden.

Weitere Informationen dazu gibt es unter consoltheater.de.