Kropf und Basedowsche Erkrankung, heiße und kalte Knoten - Die kranke Schilddrüse und ihre Behandlung

Telefonaktion im Sankt Marien-Hospital Buer

Den Erkrankungen der Schilddrüse und den konservativen und operativen Optionen ihrer Behandlung widmen sich die Chefärzte Dr. med. Evangelos Efthimiadis (Klinik für Innere Medizin, Gastroenterologie, Hepatologie, Diabetologie, konservative Kardiologie und Intensivmedizin) und Dr. Ioannis Dimitriou (Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie) im Rahmen der Telefonaktion am Mittwoch, 15. September 2021, 14 bis 16 Uhr. Unter der Rufnummer 0209 364 424241 stehen sie allen Anrufern persönlich zur Verfügung.

Sie sieht aus wie ein Schmetterling und sitzt im vorderen Halsbereich: unsere Schilddrüse. Mit den von ihr produzierten Hormonen beeinflusst sie nicht nur den Kreislauf und die Psyche eines Menschen, sie wirkt auch auf seinen Stoffwechsel und den Wachstum.

Etwa jeder dritte Erwachsene in Deutschland erkrankt im Laufe seines Lebens mindestens einmal ernsthaft an der Schilddrüse. Generell können Schilddrüsenerkrankungen in jedem Lebensalter auftreten. Die Häufigkeit steigt je älter ein Mensch ist. Dabei unterscheidet die Medizin zwischen hormonellen Fehlfunktionen (zum Beispiel Schilddrüsenüber- und -unterfunktion) und Veränderungen in Größe und Beschaffenheit (Vergrößerungen, Knoten, Tumore) der Schilddrüse.

Welche Behandlungsoptionen für eine erkrankte Schilddrüse gibt es? Wann kann nur noch eine Operation die Therapie der Wahl sein? Diese und anderen Fragen der Anrufer werden die beiden Chefärzte gerne beantworten.