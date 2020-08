Der Gelsenkirchener Bundestagsabgeordnete Markus Töns begrüßt

das Eintreffen eines neuen, mit Bundesmitteln finanzierten Löschfahrzeugs in Gelsenkirchen.

Die freiwillige Feuerwehr Gelsenkirchen-Altstadt erhält am 15. September 2020 ein neues Löschgruppenfahrzeug für den Katastrophenschutz, das in der zentralen Feuer- und Rettungswache an der Seestraße stationiert sein wird.

Es gehört zu den drei Fahrzeugen, die aktuell vom Bund an das Land Nordrhein-Westfalen ausgeliefert werden. Der Bund ergänzt die vom Land und den Kommunen bereitgestellten Fahrzeuge um solche, die im Verteidigungs- oder Katastrophenfall zusätzlich notwendig sind.

Markus Töns: „Damit hat Gelsenkirchen vom Bund in diesem Jahr bereits zwei neue Löschgruppenfahrzeuge erhalten. Ich freue mich über diese Unterstützung für die wichtige Arbeit unserer haupt- undehrenamtlichen Feuerwehrleute.“.