Gelsenkirchen. Wer aufgrund von Alter, Krankheit oder Behinderung sein Zuhause nicht oder nur mit Mühe verlassen kann, hat die Möglichkeit, sich von der Stadtbibliothek Gelsenkirchen mit Literatur und Information versorgen zu lassen.

Bücher, Zeitschriften, Hörbücher, Filme, Spiele oder Musik- CDS werden mit dem Medien Liefer Service des Fördervereins Kostenlos nach Hause gebracht. Dieser Besuch Erfolgt nach vorheriger Absprache.

Ein Service, mit den betroffenen Personen ihr Leben trotz Eingeschränkter Mobilität abwechslungsreich, Informativ und Unterhaltsam gestalten können.

Ab sofort wird der Medien Liefer Service mit Unterstützung der ehemaligen Altenpflegerin Kathrin Haas angeboten.

Durch ihre langjährige Tätigkeit hat Kathrin Haas viel Erfahrung mit den Zielgruppen und ist ehrenamtlich für die Stadtbibliothek als Ansprechpartner in und Medienbotin im Einsatz.

Wer den kostenlosen Medien Liefer Service in Anspruch nehmen oder sich selbst als Medienbote engagieren möchte wendet sie bitte an:

Kathrin Haas, Telefon: 0172 358 3872 oder unter E- Mail: k.t.haas@web.de