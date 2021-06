Gelsenkirchen. Nach der coronabedingten monatelangen Auszeit nimmt das MedienMobil, die mobile Kinderbibliothek der Stadt Gelsenkirchen, wieder seinen Betrieb auf. Im wöchentlichen Wechsel fährt es bis zu den Sommerferien wieder Grundschulen und Kindertagesstätten in den Stadtteilen an, in denen es sonst keine Filiale der Stadtbibliothek gibt. Jede Menge spannender Lesestoff, Sachbücher und Schülerhilfen, aber auch Spiele, CDs und Filme warten darauf, ausgeliehen zu werden. Vor allem aber haben die Schülerinnen und Schüler, die in den letzten Monaten keine Gelegenheit dazu hatten, nun die Möglichkeit, ihre ausgeliehenen Bücher und anderen Medien wieder abzugeben.

Wann das MedienMobil an einer Schule oder Kindertagesstätte hält, wird mit der jeweiligen Einrichtung zuvor abgesprochen. Nähere Informationen gibt es auch in der Kinderbibliothek im Bildungszentrum, Telefon 0209 169 2817.