GELSENDIENSTE weist darauf hin, dass die Abfallsammlung und die Abholung von Sperrmüll und Elektrogeräten weiterhin planmäßig erfolgt.

Eine kleine Einschränkung gilt ab Dienstag, 17.03.2020, für den Wertstoffhof an der Wickingstraße 25b. Dieser schließt bis einschließlich Freitag, 20.03.2020, bereits um 16:00 Uhr.

Am Samstag, 21.03.2020, wird die Annahmestelle in Ückendorf ganztägig geschlossen bleiben.

Der Wertstoffhof an der Adenauerallee 115 in Erle ist von den Änderungen nicht betroffen.

Er hat wie gewohnt unter der Woche von 8 :00 bis 18:00 Uhr und am Samstag von 8:30 Uhr bis 15:00 Uhr geöffnet.

Die Termine der mobilen Schadstoffsammlung in den Stadtteilen entfallen bis auf Weiteres.

Die Kundeninfo an der Wickingstraße 25a bleibt ab sofort für den Publikumsverkehr geschlossen. Anfragen sind telefonisch unter der Rufnummer 0209/954-20 (Mo-Fr, 8:00 - 18:00 Uhr) sowie per E-Mail an die Adresse info@gelsendienste.de möglich.