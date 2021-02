Gelsenkirchen. Nachdem es bei einer Schnelltestserie unter den 179 Bewohnerinnen und Bewohnern der Flüchtlingsunterkunft an der Katernberger Straße am Mittwoch und Donnerstag 22 positive Ergebnisse gab, die auf eine Corona-Infektion hinwiesen, kann nach Überprüfung im Labor nun zunächst Entwarnung gegeben werden.

Tatsächlich liegt nach Auswertung der PCR-Tests nur noch in einem Fall ein positiver Befund vor.

Ein ähnliches Bild ergab sich bei den Tests an der Flüchtlingsunterkunft an der Adenauerallee. Auch hier gab es nach Auswertung der Laborergebnisse nur einen Corona-Fall unter den 115 Bewohnerinnen und Bewohnern der Einrichtung.

Die zunächst vorsorglich verhängte Quarantäne für die gesamte Einrichtung an der Katernberger Straße wird daher wieder aufgehoben.

Lediglich die positiven Personen in beiden Einrichtungen und deren Erstkontakte bleiben weiterhin in Quarantäne.

„Das ist natürlich erstmal eine erfreuliche Nachricht. Aber gleichzeitig sind wir doch erstaunt. Dass Laborergebnisse von denen der Schnelltests abweichen können, kommt immer mal wieder vor. Dass dies in einem so großen Umfang der Fall ist, ist schon auffällig. Dem werden wir jetzt noch einmal nachgehen“, so Krisenstabsleiter Luidger Wolterhoff. In der nächsten Woche werden die Bewohnerinnen und Bewohner beider Einrichtungen zur Sicherheit noch einmal im PCR-Verfahren getestet.

Außerdem werden bei allen Testungen in Gemeinschafts-unterkünften in der nächsten Woche gleich PCR-Testungen vorgenommen.

Die Stadt Gelsenkirchen überprüft wöchentlich alle Gemeinschaftsunterkünfte, da in diesen viele Menschen zusammenleben. Auf diese Weise soll frühzeitig eine Infektion mit dem Corona-Virus erkannt und durch geeignete Maßnahmen eine weitere Verbreitung verhindert werden. In der nächsten Woche werden bei all diesen Testungen in Gemeinschaftsunterkünften ausschließlich PCR-Tests verwendet.