Nach einer Standzeit von rund 70 Jahren muss die Brücke über den Rhein-Herne-Kanal an der Uechtingstraße erneuert werden.

„Der Brückenneubau ist in diesem Jahr ein wichtiges infrastrukturelles Vorhaben, immerhin verbauen wir hier rund 8,5 Millionen Euro, um das Gewerbegebiet Emscherstraße und das Gewerbegebiet Schalke miteinander verbinden und die Zufahrt zur Arena und der Autobahn 42 zu verbessern. Gleichzeitig werden die Rad- und Fußwege erheblich aufgewertet. Das Land hat uns dazu eine Förderung von gut 5.2 Millionen Euro bewilligt.“

Brücke an der Uechtingstraße

Je Fahrtrichtung wird es nach Abschluss der Arbeiten eine Fahrstreifenbreite von 3,50 Meter geben, auf der Ost- und Westseite wird jeweils ein getrennter Geh- und Radweg mit einer Gesamtbreite von 4,60 Meter errichtet. Zur Anbindung der neuen Geh- und Radwege an den parallel zum Kanalufer verlaufenden Wegen sind Rampen auf beiden Kanalseiten vorgesehen. Im Zuge der Baumaßnahme wird auch die Straßenentwässerung erneuert.

Über den Kanal wird eine neue stählerne Bogenbrücke mit einer Breite von 17,90 Metern gebaut. „Während die alte Brücke, dann noch ihren Dienst tut, wird auf einer Freifläche am Kanal bereits an der neuen Brücke gearbeitet. Zeitgleich werden die neuen Widerlager neben der alten Brücke errichtet. Die vormontierte Brücke wird dann schwimmend an ihren Standort gebracht, so wie es auch beim Bau der Hafenmundbrücke an der Uferstraße gemacht wurde“, erläutert Christoph Neumann, Leiter des Referates Verkehr.

Die neue Brücke wird eine Stahlbetonfahrbahnplatte erhalten.Sie hat eine Stützweite von etwa 60 Metern. Die Durchfahrtshöhe für die Kanalschifffahrt beträgt rund 5,30 Meter. Sie wird in östlicher Lage neben der vorhandenen Brücke platziert. Daher muss der Straßenverlauf der zweispurigen Uechtingstraße angepasst werden.



Mit der Baustelleneinrichtung gilt ab Mittwoch, 26. Januar 2022, auf der Uechtingstraße zwischen der Alfred-Zingler-Straße und der Emscherstraße eine Einbahnstraße in Fahrtrichtung Buer (Emscherstraße). Den Fußgängern und Radfahrern steht während der Arbeiten immer eine Straßenseite zur Verfügung.

Der Fahrzeugverkehr wird in Fahrtrichtung Gelsenkirchen großräumig umgeleitet.Bei Großveranstaltungen in der Arena ist geplant, die Einbahnstraße entsprechend dem An- und Abreiseverkehr zu drehen. Je nach Baufortschritt werden aber auch kurzzeitige Vollsperrungen erforderlich sein.

Die voraussichtliche Bauzeit wird etwa zwölf Monate betragen.