Die bereits für Anfang Mai geplante Impfung von Obdachlosen in Gelsenkirchen wird ab dem 25. Mai. 21 nachgeholt. Die Impfung wird durch den Verein Arzt Mobil Gelsenkirchen e.V. in den Übernachtungseinrichtungen und an verschiedenen Treffpunkten durchgeführt.

Arzt Mobil ist bei den Betroffenen seit vielen Jahren als medizinischer Partner bekannt, der niedrigschwellige, aufsuchende medizinische Hilfe für wohnungslose und/oder suchtmittelabhängige Personen anbietet.

Die eigentlich bereits für den 10. Mai. 21 geplante Impfaktion musste verschoben werden, weil die Ständige Impfkommission (STIKO) für den zur Verfügung stehenden Impfstoff zunächst die Empfehlung zurückgezogen hatte. Dafür stehen aktuell 280 Impfdosen von Johnson & Johnson zur Verfügung. Aus diesem Kontingent werden zudem noch Geflüchtete geimpft. Hier koordiniert der Krisenstab gerade den Prozess.

Krisenstabsleiter Luidger Wolterhoff: „Ich freue mich, dass wir diesen beiden Gruppen nun ein Impfangebot machen können. Vor allem die Unterstützung durch den Verein Arzt Mobil Gelsenkirchen macht dies in den kommenden Tagen möglich. Dafür meinen ausdrücklichen Dank an die Beteiligten!“