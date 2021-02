Bianca Albrecht, seit 12 Jahren staatlich anerkannte Logopädin, wird demnächst den Schritt in die Selbstständigkeit wagen und eine barrierefreie Praxis für Logopädie auf der Nottkampstraße 3, in 45897 Gelsenkirchen eröffnen.

Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Sprech-, Sprach-, Stimm-, Hör- oder Schluckstörungen finden ab dem 01.März.2021 auf der Nottkampstraße 3 Hilfe.

Bei Fragen und Problemen rund um das Thema Sprechen und Sprache, existiert dann eine neue kompetente Anlaufstelle in Schaffrath. Ebenfalls wird das Behandlungsangebot durch tiergestützte Therapie abgerundet.

Neben der Diagnostik, Beratung und Behandlung von Betroffenen, werden auch Informationsveranstaltungen oder Vorträge für Lehrer, Erzieher, Eltern oder Interessierte zum Thema Sprechen, Sprache, Stimme oder Schlucken angeboten.

Termine können bereits ab dem 18.Februar.2021 unter Tel. 0209/88496345 vereinbart werden.