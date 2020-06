Die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten im Gerüstbauer-Handwerk haben an Fahrt aufgenommen: beide Tarifvertragsparteien haben die wirtschaftliche Gesamtsituation bewertet – kommen jedoch zu völlig unterschiedlichen Ergebnissen:

Die Arbeitgeber sehen für das Gerüstbauer-Handwerk tiefschwarze „Corona-Wolken“ aufziehen. Zurzeit gebe es zwar noch Aufträge, aber sie werden weniger. Für die Zukunft erwarten sie „extreme Schmerzen“ und „wenig Luft zum Atmen“.

Das Arbeitgeberangebot:

Keine Erhöhung der Löhne vom 1. August 2020 bis 31. Januar 2021, stattdessen die Fortführung der Regelung zum 13. Monatseinkommen, Erhöhung auf 120 Tarifstundenlöhne für 2020.

1 Prozent mehr Lohn vom 01. Februar 2021 bis 31. Juli 2021.

Erhöhung der Ausbildungsvergütungen um 25 Euro im ersten Jahr im Monat im, 2. Jahr 35 Euro/Monat im 3. Ausbildungsjahr 50 Euro/Monat.

Keine bezahlte Freistellung der Azubis zwischen Weihnachten und Neujahr.

Die IG BAU fordert:

Erhöhung der Löhne um 180 Euro/Monat.

Bezahlte Wege Zeit von und zur Baustelle.

Erhöhung der Ausbildungsvergütungen für jedes Ausbildungsjahr um 100 Euro/Monat.

Bezahlte Freistellung der Auszubildenden zwischen Weihnachten und Neujahr.

Die Tarifgespräche werden am 17. August in Frankfurt am Main fortgesetzt.

Quelle: IG - Bau Bundesverband