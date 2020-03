Die Gelsenkirchener Krankenhäuser appellieren dringend, dass Bürgerinnen und Bürger mit akuten und schweren Beschwerden auch weiterhin die stationäre Notfallbehandlung in Anspruch nehmen sollten.

Die Kliniken stellen fest, dass vermehrt Menschen, die dringend behandelt werden müssen, den Weg ins Krankenhaus scheuen – auch aus Sorge, sich womöglich mit dem Corona-Virus anzustecken.

„Zwingend notwendige Behandlungen nicht durchführen zu lassen, kann gefährlich, im schlimmsten Fall lebensbedrohlich sein“, warnt mit Blick darauf Klaus Mika, Leiter des Referates Gesundheit der Stadt Gelsenkirchen.

In Gelsenkirchen gibt es derzeit 94 aktuelle Corona-Fälle, vier Erkrankte sind bereits wieder gesundet. Derzeit befinden sich acht Erkrankte in stationärer Behandlung in einem Gelsenkirchener Krankenhaus. (Stand: 30.03., 9:00 Uhr)