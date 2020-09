„Gehen Sie am 13. September wählen. Und wählen Sie dabei bitte demokratisch! Sie machen damit auch deutlich, dass Ihnen Ihre Stadt nicht egal ist. Sie gehen wählen, weil es Ihre Stadt ist, weil es unsere Stadt ist!“, ruft Oberbürgermeister Frank Baranowski zur Teilnahme an der Kommunalwahl auf.

Demokratie, so der Oberbürgermeister weiter, lebe vom Mitmachen. Die wohl einfachste Form des Mitmachens, des sich Einbringens sei wählen zu gehen. „Nirgendwo wird Politik so konkret erfahrbar wie in der Kommune“, weiß Frank Baranowski.

„Welche Kultur-, Freizeit- oder auch Sportangebote gibt es in der Stadt? Wie entwickelt sich das Stadtviertel, in dem ich lebe? Wie gelingt das Zusammenleben in einer vielfältigen und sehr unterschiedlichen Stadtgesellschaft? Was wird wie getan, um Arbeitsplätze zu schaffen oder zu halten? Welche Akzente werden in der Wirtschaftsförderung gesetzt? Dies sind nur einige der vielen, vielen Fragen, die vor Ort nach einer Antwort suchen“, so der Oberbürgermeister.

Der demokratische Wettstreit der Ideen sei der beste Weg, um Antworten zu finden, ist Baranowski überzeugt und stellt fest: „Eine lebendige, eine starke, eine lebenswerte Stadt - das ist eine Stadt, in der Demokratie gelebt wird. Deshalb bitte ich Sie: Machen Sie von Ihrem Wahlrecht Gebrauch.“