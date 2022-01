GELSENKIRCHEN: Zum traditionellen Neujahrsbesuch hat Oberbürgermeisterin Karin Welge am heutigen Donnerstag, 13. Januar, Bezirksschornsteinfeger Kreisobmann Christian Braasch (Kehrbezirk Resse), sowie die Bezirksschornsteinfeger Thomas Planz (Kehrbezirk Hassel und Buer) und Stephan Planz (Kehrbezirk City/Schalke) im Hans-Sachs-Haus begrüßt.

Vor allem ihren Kundinnen und Kunden sprachen die Schornsteinfeger bei Ihrem Besuch der Oberbürgermeisterin ausdrücklich ihren großen Dank aus. Trotz der noch immer angespannten Situation seien die Menschen im Kontakt mit den Schornsteinfegern stets freundlich und kooperativ gewesen.

Oberbürgermeisterin Karin Welge: „Dies ist in diesen Zeiten doch eine gute Botschaft. Ich wünsche Ihnen und uns allen, dass dies auch so im Jahr 2022 weiter so erfreulich bleibt. Zudem ist die Arbeit der Schornsteinfeger in unserer Stadt wichtig für die Bürgerinnen und Bürger. Dafür bedanke ich mich herzlich.“

„Wir haben in den vergangenen Monaten gemerkt, dass wir durchaus systemrelevant sind“, so Stephan Planz beim kurzen Gespräch im Atrium des Hans-Sachs-Hauses. Schornsteinbrände oder die Gefahr von Vergiftungen durch Kohlenmonoxid seien durchaus reale Gefahren für die Menschen. Dem wollen die insgesamt 15 Schornsteinfeger, die in Gelsenkirchen arbeiten, natürlich durch ihre Arbeit vorbeugen.

„Ich freue mich, dass in diesem Jahr ein persönliches Gespräch und ein Kennenlernen möglich sind. Ein wenig Glück können wir schließlich alle in diesem Jahr gut gebrauchen“, so die Oberbürgermeisterin abschließend. Dementsprechend kräftig rieb sie an einem Knopf der Jacke eines Schornsteinfegers, denn das soll ja Glück bringen.