Mit dem Rathaussturm am Donnerstag, 20. Februar 2020, erreicht auch in Gelsenkirchen das närrische Karnevalstreiben seinen Höhepunkt. Wenn der Oberbürgermeister seinen Schlüssel übergibt, ist das Rathaus für den Rest des Tages in der Hand der Jecken.

Zum Rathaussturm an Weiberfastnacht wird der Dienstbetrieb im Hans-Sachs-Haus an der Ebertstraße 11 teilweise auf Notdienste beschränkt sein.

Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, ihre Angelegenheiten möglichst an einem anderen Tag wahrzunehmen.



Die Stadt- und Touristinfo sowie der Empfang bleiben den ganzen Tag geschlossen.

Das BÜRGERcenter im Hans-Sachs-Haus schließt um 11:00 Uhr. Im Rathaus Buer bleibt das BÜRGERcenter an Weiberfastnacht dagegen bis 16:00 Uhr geöffnet.

Auch der Rosenmontag wird Jeck

Am Rosenmontag, 24. Februar 2020, sind die BÜRGERcenter sowie die Stadt- und Touristinfo ab 12:30 Uhr geschlossen.

Nach 12:30 Uhr wird ein Bereitschaftsdienst im BÜRGERcenter in der Vorburg Schloss Horst, Turfstraße 21 angeboten, bei der telefonischen Bürgerberatung und im Standesamt Schloss Horst.

Die Führerschein- und Zulassungsbehörde schließt am Rosenmontag bereits um 11:30 Uhr.

Ein Besuch der BÜRGERcenter ist nur mit Temin möglich. Terminvereinbarungen können online, telefonisch oder persönlich im BÜRGERcenter getroffen werden.

Öffnungszeiten von Volkshochschule, Bibliotheken und Museum Schloss Horst geändert

Die Volkshochschule, Zentralbibliothek, Stadtteilbibliothek Buer und das Institut für Stadtgeschichte (ISG) öffnen an Rosenmontag bis 12:30 Uhr; die Kinderbibliothek sowie die Stadtteilbibliotheken Horst und Erle bleiben an Rosenmontag geschlossen.

Das Museum Schloss Horst bleibt an Weiberfastnacht und Rosenmontag geschlossen, an den Tagen dazwischen kann es am Freitag und am Sonntag zu den normalen Öffnungszeiten besucht werden.